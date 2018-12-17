Кинокомикс «Аквамен» во время предварительных показов собрал около $3 млн

Лос-Анджелес, США, , 14:15 — REGNUM Фильм режиссёра Джеймса Вана «Аквамен» во время предварительных показов смог собрать в США около $3 млн. Об этом 16 декабря сообщил портал Comicbook.

Первоначально аналитики выдали прогноз, что картина сможет заработать в первые выходные показов $65 млн, впоследствии сумму сборов в прогнозе повысили до $115 млн. В широкий прокат в США «Аквамен» выйдет 21 декабря 2018 года. На известном сервисе Rotten Tomatoes его оценка сегодня составляет 70%.

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Напомним, в качестве продюсеров этого кинокомикса DC выступили Чарльз Ровен, Дебора Снайдер и Зак Снайдер. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Долф Лундгрен, Патрик Уилсон и Николь Кидман.

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