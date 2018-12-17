Мюзикл Notre Dame de Paris прозвучит на казахском языке

Астана, , 14:00 — REGNUM Во Дворце мира и согласия в Астане пройдет премьера известного мюзикла Notre Dame de Paris на казахском языке, сообщили на сайте Qazaqconcert.

Премьерные показы пройдут с 18 по 24 декабря. Казахстан стал десятой страной, которая исполнит культовый мюзикл на национальном языке. Премьера состоится 18 декабря в 19:00 (16:00 по Москве).

Напомним, мюзикл Notre Dame de Paris переведен на девять языков мира. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый популярный и признанный мюзикл, который посмотрели более 11 млн человек.

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