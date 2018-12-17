В детсадах Чувашии разрешат выбрать язык образования

Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чувашии планируется внести изменения в закон об образовании в части преподавания родных языков в детских садах. Соответствующий законопроект вынесен на сессию Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что проект разработан в целях приведения регионального закона об образовании в соответствие с федеральным законом. Он дополняется положениями, предусматривающими свободный выбор языка образования в системе дошкольного образования. Речь идёт о русском языке и языках народов России.

«Дополняется положениями, предусматривающими свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков Чувашской Республики по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию», — отмечается в документе.

Кроме того, предусмотрены гарантии и компенсации не только педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, а в целом в государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования. Указанная правовая норма может вступить в силу с 1 января 2019 года.

Согласно закону об образовании, в Чувашии обязаны создать условия для изучения и преподавания чувашского и русского языков как государственных языков республики, а также для изучения и преподавания языков народов России, компактно проживающих в регионе, «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования». Жители также имеют право на получение дошкольного, начального и основного общего образования на родном языке.