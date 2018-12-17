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Фильм «Хроники хищных городов» оставит своих создателей без прибыли

Культура

Картина с треском провалилась в прокате на домашнем рынке

Лос-Анджелес, США, 17 декабря 2018, 12:04 — REGNUM  Фантастический фильм режиссёра Кристиана Риверса и продюсера, сценариста Питера Джексона «Хроники хищных городов», являющийся экранизацией романа «Смертные машины» писателя Филипа Рива, с треском провалился в прокате, собрав в США в первые выходные показов лишь $7,5 млн. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

При этом на мировом кинорынке картина выступила гораздо лучше, за пределами США ей удалось заработать $42,3 млн. Издание напоминает, что на создание этой ленты кинокомпания Universal Pictures выделила $100 млн. По мнению экспертов, если к этим затратам прибавить затраты на маркетинг, то становится понятно: фильм точно не принесёт прибыли своим создателям.

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Напомним, в фильме «Хроники хищных городов» показана постапокалиптическая Земля, по поверхности которой передвигают огромные машины, называемые городами. Большие города, желая получить ресурсы, охотятся за маленькими.

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