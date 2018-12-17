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Скандальная комедия «Смерть Сталина» получила «Европейский Оскар»

Культура

Наибольшее количество наград досталось фильму «Холодная война»

Берлин, 17 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  Скандальный фильм франко-британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» получил премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая комедия». Об этом 16 декабря сообщил портал The Film Magazine.

Наибольшее количество наград получила драма режиссёра Павла Павликовского «Холодная война». Фильм победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» (Иоанна Кулиг), «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».

Напомним, в январе 2018 года министерство культуры Российской Федерации отозвало у картины «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в России в феврале 2018 года, около 30% респондентов поддержали это решение ведомства.

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Фильм «Холодная война» Павла Павликовского рассказывает о паре влюблённых, которые познакомились в Польше после Второй мировой войны. Впоследствии они неоднократно расставались и встречались вновь в разных городах и странах.

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