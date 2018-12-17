На Главпочтампе Петербурга состоится концерт «Новогодние открытки»

Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM 17 декабря в здании Главпочтампа Санкт-Петербурга в 16 часов состоится концерт-перфоманс «Новогодние открытки». Для выступления организатор этой акции Союз композиторов России пригласил артистов из Петербурга, Нижнего Новгорода и Ростова. В соответствие с названием каждый номер, по замыслу устроителей, это отдельное новогоднее поздравление: большинство «открыток» написано и подготовлено специально для концерта. Генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян отметила, что организация намерена вводить практику выступлений артистов с последними сочинениями современных авторов в культовых и людных местах повсеместно перед большими праздниками. Тем более это оправдано, когда многие жители Петербурга и гости города приходят на Главпочтамп отправить родственникам и друзьям новогодние поздравления.