На Кубе прошел Международный фестиваль латиноамериканского кино

Гавана, , 08:52 — REGNUM В столице Кубы Гаване завершился 40-й Международный фестиваль нового латиноамериканского кино, сообщает агентство Prensa Latina.

Фестиваль проходил с 6 по 16 декабря. За это время были показаны 373 художественных и документальных фильма из 40 стран региона.

Среди гостей фестиваля были режиссеры Эмир Кустурица (Сербия), Майкл Мур (США), Мэтт Диллон (США), британский сценарист Пол Лаверти, актрисы Джеральдина Чаплин (США), Исиар Больяин (Испания) и другие. Премии «Почетный коралл» была удостоена мексиканский режиссер Берта Наварро.

Майкл Мур представил свой документальный фильм «Фаренгейт 9/11», посвященный деятельности президента США Дональда Трампа. Аргентинский режиссер Тристан Бауэр показал свою работу «Путь Сантьяго. Исчезновение и смерть Сантьяго Мальдонадо», посвященную гибели 28-летнего аргентинского демонстранта в 2017 году.

В рамках фестиваля прошло несколько семинаров, посвященных истории и будущему латиноамериканского кино. В том числе почтили память аргентинского режиссера, одного из основателей фестиваля, Фернандо Бирри, умершего в декабре 2017 года.