На берегу Каспия в Казахстане открыли «площадь мифов»

Актау, Казахстан, , 07:47 — REGNUM В казахстанском городе Актау прошло торжественное открытие участка набережной «Самал», который получил название «площадь мифов», сообщили 16 декабря в пресс-службе администрации Мангистауской области Казахстана.

Открытие объекта было приурочено ко Дню независимости Казахстана, который отмечается 16 и 17 декабря. На «площади мифов» установлены 13 мифических персонажей: Суын айгыр, Нур Толе, Лебедь, девочка на верблюде, Дракон, Асан кайгы и др.

В ходе праздничных мероприятий было организовано театрализованное шествие с участием артистов театра. На набережной также построена лестница длинной 102 метра и шириной 24 метра, проложено более 50 тыс. кв. метров брусчатки и 4,5 тыс. кв. метров газона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Акмолинской области Казахстана на центральной площади поселка Шортанды открыли памятник полководцу Абылай-хану. Власти региона приурочили открытие монумента ко Дню независимости.

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