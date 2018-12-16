Поклонники Сергея Шнурова предложили ему покорить «Евровидение»

Санкт-Петербург, , 23:27 — REGNUM Поклонники творчества группы «Ленинград» предложили ее лидеру Сергею Шнурову покорить конкурс «Евровидение», сообщает 17 декабря издание «Экономика сегодня».

Предложение поступило вслед за концертом на футбольном стадионе в городе Санкт-Петербург. Фанаты творчества Шнурова, впечатленные его выступлением, стали активно писать по данному поводу в социальных сетях.

Музыкант выразил благодарность тем 60 тыс. поклонников, которые пришли на его концерт и написал по данному поводу стихотворение, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, музыкальная группа «Ленинград» была основана в 1997 году. С тех пор музыканты снискали широкую популярность среди поклонников. Особенностью лирики коллектива является нецензурная лексика, а также особый взгляд на остросоциальные проблемы общества.

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