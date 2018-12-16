Чернокожий «Человек паук» лидирует в кинопрокате

Цитата из а/ф «Человек-паук: Через вселенные», реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман. 2018. США

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Новый «Человек паук», отличавшийся от оригинального своим черным цветом кожи и латиноамериканскими корнями, возглавил кинопрокат в Северной Америке, сообщает 17 декабря Kinonews. ru.

За первые выходные проката анимационная картина собрала $35 млн 400 тыс. Главным героем теперь является не Питер Паркер, а подросток Майлз Моралес. Кинокритики высоко оценили премьеру.

Напомним, голливудский кинематограф в США давно известен тем, что в свою продукцию закладывает определенные идеологемы, по которым можно судить о политических взглядах авторов работы.

Так, если в фильме уделено внимание правам меньшинств, глобальному потеплению и увеличению численности населения планеты, то велика вероятность, что автор фильма сторонник Демократической партии США. На страже консервативных ценностей стоят республиканцы.

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