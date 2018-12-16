В Москве пройдет выставка художника Конора Маккриди «Feelings»

Москва, , 20:01 — REGNUM 21 декабря в Москве в Askeri Gallery пройдет персональная выставка южноафриканского художника, учившегося в Англии и США и проживающего в Цюрихе Конора Маккриди «FEELINGS». Мастер прославился своими ультрасиними абстрактными картинами, выполненными с использованием запатентованного пигмента Mccreedyblue. На первом же большом вернисаже в 2012 году в Нью-Йорке «Африканский океан» его работа была куплена за 150 000 долларов — рекордную сумму для художника моложе 30 лет. Сегодня его картины находятся в частных и кооперативных коллекция в России, Китае, США и странах Европы, он сотрудничает с многими мировыми брендами.

На выставке можно будет увидеть последние работы Конора Маккриди, как отмечено в релизе, «инспирированные энергией океана эмоции через экспрессивный жест». Художник лично откроет выставку и ответит на вопросы любителей изящных искусств.