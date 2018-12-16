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Вышел в свет сборник интервью Дарьи Златопольской «Важные вещи»

Культура

В него вошли интервью с героями программы «Белая студия»

Вышел в свет сборник интервью Дарьи Златопольской «Важные вещи»
Иллюстрация: Eksmo.ru
Сборник «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе»

Москва, 16 декабря 2018, 19:17 — REGNUM  В издательстве «Эксмо» вышла книга известной телеведущей Дарьи Златопольской «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе». В ее основу легли интервью с выдающимися людьми, которые были гостями программы «Белая студия». Среди главных героев, которых более 200, такие заметные фигуры нашего времени как Станислав Говорухин, Олег Табаков, Евгений Евтушенко, Андрей Кончаловский, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Марк Захаров, Валентин Гафт, Федор Бондарчук и многие другие. Автор выявил главные вещи в жизни каждого — Начало, Творчество, Успех, Провал, Свобода, Совесть, Смех, любовь, Вера, Мгновенья.

Книга прекрасно иллюстрирована, в нее вошли более 100 фотографий.

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Культурная хроника
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