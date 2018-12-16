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«Я сегодня в моде»: юбилейный вечер Александра Васильева в зале «Зарядье»

Культура

Поздравить историка моды с 60-летием придут звезды российской эстрады

Москва, 16 декабря 2018, 16:12 — REGNUM  16 декабря в Большом зала комплекса «Зарядье» в Москве состоится праздничный концерт, посвящённый 60-летию известного историка моды, коллекционера, театрального художника, телеведущего Александра Васильева. Творческий вечер маэстро соединит в себе жанры рассказа, спектакля, выставки, концерта, шоу. Юбиляр поведает широкой публике историю своего творческого поиска, раскроет тайны собирания столь внушительной и необычной коллекции одежды, расскажет о работе во Франции и других странах.

Поздравить юбиляры придут популярные эстрадные артисты, актеры кино, солисты балета, оперные певцы. Среди них Тамара Гвердцители, Вероника Джиоева, Алёна Свиридова, Этери Бериашвили, Алла Демидова, Вера Васильева, Нонна Гришаева и многие другие.

После концерта состоится презентация новой книги Александра Васильева, автограф-сессия.

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Культурная хроника
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