В Москве в галерее на Казанском вокзале пройдет выставка «Станция Россия»

Москва, , 15:42 — REGNUM 18 декабря в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала откроется выставку «Станция Россия». Проект был представлен в Павильоне «Россия» на 16-й Международной архитектурной биеннале в Венеции. Экспозиция посвящена значению железнодорожных вокзалов, станций, остановок в истории страны. Надо отметить, что станциям было уделено на протяжении всего строительства железных дорог в стране всеми властями — от императорского управления до советского руководства — огромное внимание. Ведь станции играли большую роль не только для развития регионов огромной страны, но и становились центами деловой, общественной и культурной жизни. Кстати, до революции архитектурными проектами станций (они должны были соответствовать единому облику дороги), занимались исключительно лучшие зодчие и художниками того времени.

Экспозиция «Станция «Россия» не только представляет лучшие образцы железнодорожных станций прошлого и настоящего, проект больше ориентирован на будущее вокзалов. По мнению разработчиков, они имеют колоссальный потенциал развития территорий, могут стать центрами пространства мегаполисов. Так в разделе «Зал ожидания будущего», в том числе, представлено предложение по современной трансформации площади трёх вокзалов в Москве.