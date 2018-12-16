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В Москве в галерее на Казанском вокзале пройдет выставка «Станция Россия»

Культура

Посетитель сможет познакомиться не только с прошлым железнодорожных станций, но и с их будущем ультрасовременном строительством

Москва, 16 декабря 2018, 15:42 — REGNUM  18 декабря в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала откроется выставку «Станция Россия». Проект был представлен в Павильоне «Россия» на 16-й Международной архитектурной биеннале в Венеции. Экспозиция посвящена значению железнодорожных вокзалов, станций, остановок в истории страны. Надо отметить, что станциям было уделено на протяжении всего строительства железных дорог в стране всеми властями — от императорского управления до советского руководства — огромное внимание. Ведь станции играли большую роль не только для развития регионов огромной страны, но и становились центами деловой, общественной и культурной жизни. Кстати, до революции архитектурными проектами станций (они должны были соответствовать единому облику дороги), занимались исключительно лучшие зодчие и художниками того времени.

Экспозиция «Станция «Россия» не только представляет лучшие образцы железнодорожных станций прошлого и настоящего, проект больше ориентирован на будущее вокзалов. По мнению разработчиков, они имеют колоссальный потенциал развития территорий, могут стать центрами пространства мегаполисов. Так в разделе «Зал ожидания будущего», в том числе, представлено предложение по современной трансформации площади трёх вокзалов в Москве.

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Культурная хроника
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