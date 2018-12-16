Определился второй финалист телепроекта «Танцы»

Москва, , 22:40 — REGNUM В финал шоу «Танцы», проходящего на телеканале ТНТ, прошла жительница Челябинска Мария Худорожкова, сообщает 16 декабря издание 74.ru.

Артистка поборется за титул победителя, что также принесет ей 3 млн рублей премии. Успех челябинки связан со зрительскими симпатиями, которые и определили попадание в финальную часть конкурса артистки.

Напомним, победитель телепроекта «Танцы» определится 22 декабря, голосование стартовало в прошедшую субботу 15 декабря. За главный приз Худорожкова поборется с другой участницей шоу Ульяной Пылаевой.

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