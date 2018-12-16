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Определился второй финалист телепроекта «Танцы»

Культура

Им стала жительница Челябинска Мария Худорожкова

Определился второй финалист телепроекта «Танцы»
Tanya Hall
Танец

Москва, 16 декабря 2018, 22:40 — REGNUM  В финал шоу «Танцы», проходящего на телеканале ТНТ, прошла жительница Челябинска Мария Худорожкова, сообщает 16 декабря издание 74.ru.

Артистка поборется за титул победителя, что также принесет ей 3 млн рублей премии. Успех челябинки связан со зрительскими симпатиями, которые и определили попадание в финальную часть конкурса артистки.

Напомним, победитель телепроекта «Танцы» определится 22 декабря, голосование стартовало в прошедшую субботу 15 декабря. За главный приз Худорожкова поборется с другой участницей шоу Ульяной Пылаевой.

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