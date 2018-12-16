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Молодежная субкультура: Михалков раскритиковал рэп-исполнителей

Культура

По мнению кинорежиссера, они представляют широкую опасность для общества и государства

Молодежная субкультура: Михалков раскритиковал рэп-исполнителей
Antonio Rull
Рэп

Москва, 16 декабря 2018, 22:37 — REGNUM  Известный кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал отмену концертов популярной группы IC3PEAK, концерты которой были отменены в ряде городов страны, в частности в Перми, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Опасность подобной субкультуры Михалков видит в том, что она воздействует на умы неокрепшего поколения, подвигая их на не правовые действия, цель которых, в том числе, подрыв российской государственности.

В частности, режиссера привлекло внимание содержания одного из клипов группы, в котором артисты изображают государственную власть в качестве вампиров, пьющих народную кровь.

Напомним, несмотря на запрет некоторых концертов вышеупомянутой группы, им все же удалось выступить в ряде городов, в частности в Екатеринбурге. Как отмечают эксперты, информационная шумиха вокруг коллектива лишь способствовала его популяризации.

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