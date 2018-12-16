В Перми откроется новогодняя выставка о театре

Пермь, , 15:07 — REGNUM В конце 2018 года на набережной Перми будет организовано музыкальное представление «Зима на набережной», сообщает 16 декабря издание «Мой город Пермь».

Жители города смогут послушать интересные истории о своих любимых театральных артистах, узнать факты из театральной жизни, познакомиться с биографиями любимых актеров.

Театральный мир будет доступен пермякам с 30 декабря 2018 года. Первая экспозиция «Театр новогодний» будет посвящена истории Пермского театра оперы и балета. Выставка будет работать в праздничные и выходные дни с 19:00 по 21:00 по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми состоялась премьера балета «Баядерка»