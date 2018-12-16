В Нью-Йорке состоялась неделя российского кино

Нью-Йорк, США, , 15:03 — REGNUM В американском городе Нью-Йорк подошла к концу неделя российского кинематографа, сообщает 16 декабря «Ревизор».

Во время фестиваля зрители смогли посмотреть свыше десяти картин, созданных авторами из России.

Среди работ российских режиссеров были представлены такие фильмы как «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Тренер» Данилы Козловского, «На районе» Ольги Зуевой и многие другие.

В общей сложности американский зритель мог познакомиться с 15 работами, выполненными в разных жанрах. Спецификой фестиваля было внимание авторов к детям: для юных зрителей проводились специальные мероприятия, конкурсы, игры.

Напомним, неделя российского кинематографа в Нью-Йорке вновь стала ежегодной, планируется также значительное расширение географии фестиваля, в будущем он будет проходить и в других городах США.

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