В Великобритании выйдет фильм о Brexit

Лондон, , 15:01 — REGNUM В сети Интернет появился трейлер нового фильма, посвященного выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает 16 декабря Рен ТВ.

Главную роль в картине исполнит известный британский актер Бенедикт Камбербэтч. Фильм создан на основании книг и публикаций, написанных бывшим директором по связям с общественностью премьер-министра Соединенного королевства Крейгом Оливером и редактором издания Sunday Times Тимом Шипменом.

Сюжет фильма закручен вокруг референдума по Brexit, результатом которого стало желание граждан покинуть наднациональное объединение. Премьера запланирована на январь 2019 года.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, однако до сих пор не подписано соглашение об условиях размежевания. Если руководство страны не договорится по данному вопросу, то выход может быть достаточно жестким, что сулит экономические сложности для Лондона.

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