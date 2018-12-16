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В Центре «Винзавод» в Москве пройдет выставка «Подарки к Рождеству»

Культура

Живопись как лучший подарок на Новый год

В Центре «Винзавод» в Москве пройдет выставка «Подарки к Рождеству»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздничная Москва

Москва, 16 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  18 декабря в галерее Totibadze в Центре современного искусства «Винзавод» пройдет традиционная выставка «Подарки к Рождеству». Представленные на данной экспозиции, одновременно и ярмарки, картины отличаются новогодней праздничностью и семейной теплотой. Разные по стилю, жанрам, технике художники — Ольга и Александр Флоренские, Дюдя Сарабьянов, Сергей Зуев, Таня Сергеева, Юлия Картошкина, Светлана Сутягина, Рубен Монахов, Наташа и Мария Арендт, Тута Киладзе и многие другие — постарались, чтобы их работы стали необычным, качественным и приятным подарком. Также можно будет приобрести работы мастеров известного грузинского художественного клана Тотибадзе.

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Культурная хроника
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