В Подмосковье проходит выставка скульптора Даши Намдакова

Новый Иерусалим, Московская область, , 12:48 — REGNUM В музее «Новый Иерусалим» в Истринском районе Московской области проходит выставка бронзовых скульптур Даши Намдакова и авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер». 16 кукол и 7 скульптур отсылают посетителя к удивительному и сказочному миру восточной культуры.

Если стилистика скульптурных работ Дашинима Намдакова хорошо известна в мире — скульпторчлен-корреспондент Российской Академии художеств, Почетный академик Академии искусств во Флоренции, то его куклы могут стать открытием для поклонников его творчества. Надо отметить, что все члены большой семьи Намдаковых; отец Бальжин Намдаков — известный народный мастер, а также семь сестер и братьев, люди художественно одаренные. Каждый из них принимает участие в создании рукотворных кукол, как правило, персонажей исторических легенд, героев бурятского эпоса или буддийских притч. И хотя куклы статичны, их даже можно отнести к статуэткам, но все они поразительно индивидуальны: у каждой свой характер, своя характерная пластика.

Выставка в музее «Новый Иерусалим» продлится до 3 февраля 2019 года.