На ВДНХ проходит выставка «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова»

Москва, , 11:22 — REGNUM В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве проходит интересная выставка «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». Экспозиция подготовлена в рамках программы российского и международного межмузейного обмена «Резидент»: данный проект — плод совместных усилий ВДНХ, Музея М. А. Булгакова, архивов Москвы и Санкт-Петербурга.

По замыслу организаторов, это выставка-размышление. Обращаясь к биографии знаменитого писателя, ко времени и обстоятельствам создания культовых произведений вернисаж приглашает посетителя самому разобраться со многими главными творческими вопросами — какова природа литературного образа, есть ли в герое черты автора, насколько писатель волен в отходе от действительности? Путешествие по художественному миру Михаила Булгакова разбито на три раздела: «За мной, мой читатель!» предлагает окунуться в фантазии прозаика, «Я, к сожалению, не герой» прослеживает хронологию и логику появления ключевых героев, «Извлечение мастера» — портрет писателя: документы, фотография, воспоминания современников.