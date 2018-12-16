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В Узбекистане скончался актёр-комик Обид Асомов

Культура

Актёр снимался в популярной юмористической телепередаче «Кривое зеркало»

Ташкент, 16 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  Узбекистанский актёр-комик Обид Асомов скончался в возрасте 55 лет. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Заслуженный артист Узбекистана Асомов снимался в юмористической телепередаче «Кривое зеркало» на канале «Россия».

На этой неделе Асомов был доставлен в первую клиническую больницу Ташкента с острым сердечным приступом. К сожалению, спасти Асомова врачам не удалось.

Российский артист Евгений Петросян в своем Instagram опубликовал видеозапись, в которой он выразил соболезнования в связи со смертью Асомова. Петросян отметил, что всего две недели назад он вместе с Асомовым давал два концерта в Узбекистане.

«Я соболезную всем близким его, всему народу узбекскому. Я думаю, что мы потеряли бесценного артиста», — сказал Петросян.

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