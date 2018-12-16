В Москве пройдет концерт российско-норвежского дуэта «Великие имена»

Москва, , 10:43 — REGNUM 16 декабря в концертном зале Международного союза музыкальных деятелей в Москве пройдет концерт «Великие имена». В исполнении виолончелиста, солиста Московской филармонии, профессора Александра Загоринского и блестящего норвежского пианиста, президента Международного музыкального общества Э. Грига Эйнара Стин-Ноклеберга прозвучат произведения Чайковского, Баха, Генделя, Грига. Концерт пойдет в рамках IX Международного фестиваля «Дорога в Рождество», организованного фондом Бельканто. Дуэт Загоринского и Ноклеберга начал концертную деятельность в 2002 году. Каждый из исполнителей — лауреат престижных международных конкурсов. BBC Rewiew признало исполнение Стин-Ноклебергом и лондонским симфоническим оркестром музыки Грига лучшим за всю историю звукозаписи.