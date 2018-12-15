Пермский ТЮЗ покажет зрителям «Сказки про ежика в тумане»

Пермь, , 22:39 — REGNUM Пермский театр юного зрителя представит премьеру спектакля по известному советскому мультфильму «Ежик в тумане», сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают авторы постановки, получившей название «Сказки про ежика в тумане», спектакль будет интересен не только взрослым, но и детям.

«В основу нового спектакля Пермского ТЮЗа легли как уже получившие известность, так и почти не знакомые читателям сказки. Постановщики уверяют, что зрителей ждет спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым», — подчеркивают в театре.

Произведение посвящено дружбе, любви и согласию между людьми, а также тому, чего в повседневной жизни больше всего не хватает: мечты.

«Спектакль «Сказки про Ежика в тумане» — мечта о том, чего в этом мире так не хватает, мечта о другой реальности, которая может стать явью, если мы этого захотим», — подчеркивают авторы спектакля.

Напомним, несмотря на то, что Пермский театр юного зрителя специализируется на постановках спектаклей для детей, в его репертуаре можно обнаружить очень серьезные и сложные произведения. В частности сложная постановка произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Также культурное учреждение имеет в своем репертуаре постановки по таким выдающимся русским писателям, как Лев Толстой, Николай Гоголь, Михаил Салтыков-Щедрин.

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