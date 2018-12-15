Медведев вручил награды театрам, поставившим русскую классику

Москва, , 22:27 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил правительственной премией три российских театра, сообщает 15 декабря издание «Экономика сегодня».

Новосибирский театр «Глобус» был награжден за постановку романа Федора Достоевского «Игрок». Театр кукол из Бурятии был отмечен за спектакль «Руслан и Людмила». Третьим культурным учреждением, награжденным правительством стал кукольный театр Ставропольского края, отмеченный за постановку сказки «Аленький цветочек».

Данная премия вручается впервые, награда предусматривает также денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей. Для победы в конкурсе необходимо выполнение главного условия — постановка должна быть осуществлена по произведениям русской классической литературы.

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