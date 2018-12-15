Суббота, 15 Декабря 2018 года
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В Москве проходит выставка «Превращение в человека»

Культура

Посетитель может самолично, осматривая скелетные останки, убедиться в этапах его эволюции

Москва, 15 декабря 2018, 19:05 — REGNUM  В Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова Палеонтологического института РАН в Москве проходит выставка «Превращение в человека». Экспозиция на примере ископаемых находок знакомит посетителя с современными представлениями о человеческой эволюции. Надо признать, что человечество всегда довольно остро интересовал вопрос собственного происхождения. Но только достижения в области палеоантропологии позволили досконально фактах проследить основные этапы этого поистине «волшебного» процесса. На выставке кроме традиционных скелетных остатков и каменных орудий древнего человека, представлены пластические реконструкции облика древних людей и их предков, выполненные М.М. Герасимовым и сотрудниками основанной им лаборатории.

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Культурная хроника
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