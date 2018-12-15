Москва, , 19:05 — REGNUM В Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова Палеонтологического института РАН в Москве проходит выставка «Превращение в человека». Экспозиция на примере ископаемых находок знакомит посетителя с современными представлениями о человеческой эволюции. Надо признать, что человечество всегда довольно остро интересовал вопрос собственного происхождения. Но только достижения в области палеоантропологии позволили досконально фактах проследить основные этапы этого поистине «волшебного» процесса. На выставке кроме традиционных скелетных остатков и каменных орудий древнего человека, представлены пластические реконструкции облика древних людей и их предков, выполненные М.М. Герасимовым и сотрудниками основанной им лаборатории.