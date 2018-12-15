На ВДНХ открылась Зимняя образовательная программа

Москва, , 18:40 — REGNUM На ВДНХ в Москве стартовала уже завоевавшая популярность у любознательных жителей столицы образовательная программа «Знания ВДНХ», зимний сезон. До 10 марта 2019 года гостей ждут бесплатные лекции, встречи с известными историками, писателями, искусствоведами, философами, мастер-классы, спектакли, концерты, кинопоказы и даже литературные чтения.

Так сегодня, 15 декабря, в рамках проекта проходит сразу несколько заметных мероприятий. В павильоне «Рабочий и колхозница» открывается цикл «Музыка в квадрате»: путешествия в различные музыкальные эпохи: барокко, классицизм, романтизм. В Центре умных технологий «Умный город» — Fashion-образование: лекция о великом русском модельере, в павильоне № 47 — творческий мастер-класс «Пишем рассказы, в которых живет чудо», в библиотеке Города ремесел — практическое занятие «Психосоматика, или о чем кричит ваше тело». В общем, программа чрезвычайно разнообразна и насыщена. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте выставки. .