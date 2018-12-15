Вышла новая книга Ивана Охлобыстина «Запах фиалки»

Москва, , 17:43 — REGNUM В издательстве АСТ вышла книга одного из самых разносторонних в творческом отношении людей — актера, священника, продюсера, режиссера, сценариста, рок-музыканта и писателя Ивана Охлобыстина «Запах фиалки». Несколько мелодраматическое название романа не должно вводит в заблуждение — это довольно жесткое по сюжету сочинение: молодой, разбитной столичный журналист волею судеб попадает в Сирию, в военную часть. Впрочем, как обещают издатели, в книге есть все, что положено приключенческому роману — любовь, предательство, высшие политические силы, шпионские страсти, мужество, кровь… И, конечно, яркие, неординарные образы… Но главное, это то, как преобразуется менталитет героя, его взгляды на жизнь под влиянием обстоятельств и осмысления их последствий.

Произведения временно отстраненного от служения священника, действующего актера и рок-музыканта всегда интересны читателю, готовому к неожиданным поворотам и глубокому сарказму. До этого на суд публики были представлены книги «Песни созвездия гончих псов», «Магнификус II» и другие.