Суббота, 15 Декабря 2018 года
18:26:29 МСК

Вышла новая книга Ивана Охлобыстина «Запах фиалки»

Культура

Книга повествует о приключениях московского журналиста в Сирии

Вышла новая книга Ивана Охлобыстина «Запах фиалки»
Иллюстрация: Ast.ru
Обложка книги «Запах фиалки»

Москва, 15 декабря 2018, 17:43 — REGNUM  В издательстве АСТ вышла книга одного из самых разносторонних в творческом отношении людей — актера, священника, продюсера, режиссера, сценариста, рок-музыканта и писателя Ивана Охлобыстина «Запах фиалки». Несколько мелодраматическое название романа не должно вводит в заблуждение — это довольно жесткое по сюжету сочинение: молодой, разбитной столичный журналист волею судеб попадает в Сирию, в военную часть. Впрочем, как обещают издатели, в книге есть все, что положено приключенческому роману — любовь, предательство, высшие политические силы, шпионские страсти, мужество, кровь… И, конечно, яркие, неординарные образы… Но главное, это то, как преобразуется менталитет героя, его взгляды на жизнь под влиянием обстоятельств и осмысления их последствий.

Произведения временно отстраненного от служения священника, действующего актера и рок-музыканта всегда интересны читателю, готовому к неожиданным поворотам и глубокому сарказму. До этого на суд публики были представлены книги «Песни созвездия гончих псов», «Магнификус II» и другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить