Путин поддержал идею объявить Год народного творчества

Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге поддержал идею специалиста из Югры объявить 2020 год в России Годом народного творчества.

«Хочу предложить вслед за Годом театра 2020 год объявить Годом народного творчества», — обратилась к президенту Елена Исламуратова, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Окружной Дом народного творчества».

«Спасибо. Идея хорошая», — отреагировал Владимир Путин. Он добавил, что «культурное наследие народов России — это, конечно, одно из важнейших наших достояний».

Однако в постсоветские годы многое в этой сфере было утрачено, в основном, из-за коммерциализации всей жизни, включая культурную.

«В советское время, как бы ни ругали тоталитарный режим, но выделялись необходимые ресурсы на то, чтобы и книжки издавать на национальных языках, и газеты были, и передачи. У нас всё это коммерциализируется. Эта часть нашей жизни очень пострадала за последнее время. Надо восстанавливать», — сказал Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

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