В Новом Иерусалиме в Подмосковье открылась выставка «Стиль Фаберже»

Истра, Московская область, , 16:38 — REGNUM 15 декабря в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истринском районе Московской области открылась грандиозная ювелирная выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». В экспозиции представлены более 400 уникальных изделий ювелирного дома Фаберже из коллекций Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея. Как отмечает в релизе, куратор выставки, профессор Александр Иванов, проект посвящен истории развития знаменитого бренда.

Обладателями изделий всемирно известной фирмы являются королевские дома Великобритании, Германии, Италии, Швеции, Нидерландов, Греции, Болгарии, самые знаменитые и богатые люди планеты.

На выставке будет представлено сразу несколько направлений работы предприятий Фаберже: ювелирные украшения с драгоценными камнями, эмалями, так называемая галантерея: табакерки, бонбоньерки, портсигары, серебряные столовые приборы, вазы, чаши, призовые кубки.

Самостоятельными разделом выставки стал «царский зал», где демонстрируются уникальные экземпляры царских подарков, знаменитые императорские пасхальные яйца, предметы из кабинета Его Императорского Величества, украшения членов императорской семьи.

Также в пространстве экспозиции воссозданы интерьер кабинета главного руководителя фирмы Карла Фаберже и рабочее место ювелира с уникальными инструментами рубежа веков, оригинальными эскизами.