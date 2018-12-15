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Эксперты: жители России проводят у телевизора в среднем 13 часов в месяц

Культура

Граждане нашей страны занимают второе место в мире по данному показателю

Эксперты: жители России проводят у телевизора в среднем 13 часов в месяц
Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР
У телевизора

Москва, 15 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Специалисты компании Must заявили о том, что граждане России тратят порядка 13 часов в месяц на просмотр кинофильмов и сериалов, сообщает 15 декабря «Рен ТВ».

Данный факт ставит Россию на второе место в мире, впереди лишь граждане Франции, которые проводят порядка 14.5 часов в месяц за просмотром любимых фильмов. Замыкают тройку лидеров жители США — 11 часов.

Эксперты при этом учитывают время проведенное не только за экранами телевизоров, но и в кинотеатрах. Также они отметили, что наиболее популярным фильмом в текущем году в России стали «Мстители: Война бесконечности», главным сериалом стала картина «Во все тяжкие».

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