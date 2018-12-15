В Армении последняя русскоязычная передача переходит на национальный язык

Ереван, , 12:52 — REGNUM Последняя русскоязычная телепрограмма Армении переходит на национальный язык, сообщает 15 декабря издание «Говорит Москва».

Новый сезон популярной и в России передачи «Что? Где? Когда?» будет выходить теперь на армянском языке, данную информацию озвучил исполняющий обязанности министра образования и науки Армении Араик Арутюнян.

Ради подобного нововведения правительство государства выделит порядка $ 35 тыс. Данную информацию также подтвердили в продюсерском центре телепередачи. добавив, что, таким образом, в Армении русскоязычных телепередач не остается.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский хочет запретить певцам мигрировать по «голубым огонькам»