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В Армении последняя русскоязычная передача переходит на национальный язык

Культура

С нового сезона передача «Что? Где? Когда?» будет выходить на армянском языке

Ереван, 15 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Последняя русскоязычная телепрограмма Армении переходит на национальный язык, сообщает 15 декабря издание «Говорит Москва».

Новый сезон популярной и в России передачи «Что? Где? Когда?» будет выходить теперь на армянском языке, данную информацию озвучил исполняющий обязанности министра образования и науки Армении Араик Арутюнян.

Ради подобного нововведения правительство государства выделит порядка $ 35 тыс. Данную информацию также подтвердили в продюсерском центре телепередачи. добавив, что, таким образом, в Армении русскоязычных телепередач не остается.

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Политическая жизнь Армении
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