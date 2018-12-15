В Перми состоялась премьера балета «Баядерка»

Пермь, , 12:35 — REGNUM В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера классической версии балета «Баядерка», сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Всего запланировано четыре премьерных показа, один из которых прошел 14 декабря. В постановке задействованы звезды мировой величины: прима-балерина лондонского Ковент-Гардена Наталья Осипова, а также ведущие артисты Большого театра Мария Александрова и Владислав Лантратов.

Билеты на спектакль были раскуплены за несколько днеей, тем не менее у тех, кто не сможет посетить премьеру в декабре появится такая возможность в январе, когда будут показаны дополнительные спектакли.

Особенностью постановки является ее классическое исполнение, что за последние годы в Пермском театре оперы и балета является редкостью. В Перми данный спектакль ставится впервые, учитывая его популярность, данный факт делает его одним из главным событий театрального года в Перми.

Напомним, Пермский театр оперы и балета в последние годы испытывает серьезные трудности, что проявляется в значительном сокращении репертуара и большей ориентацией на гастрольную и фестивальную деятельность. В этой связи премьера классической постановки балета «Баядерка» расценивается экспертами как шаг руководства театра к переосмыслению своей прежней политики.

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