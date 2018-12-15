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Цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге представит новогоднюю сказку

Культура

Зрителям будет представлена премьера спектакля «Золушка»

Цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге представит новогоднюю сказку
Цитата из к/ф «Золушка». реж Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. 1947. СССР
Бал

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Премьера новогоднего спектакля «Золушка» состоятся 15 декабря в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

В спектакле примут участие более 120 артистов различных творческих цехов. Сценарий для постановки написал московский драматург и поэт Борис Берг.

Спектакль музыкальный, всю музыку к нему сочинил и адаптировал к каждому цирковому номеру композитор Андрей Быстрицкий.

В «Золушке» зрители увидят цирковые номера в исполнении артистов различных жанров. Здесь будут и трюки акробатов на батуте, и выступление воздушных гимнастов, и, конечно же, клоунские репризы. На две роли в спектакле приглашён Дэвид Ларибье, обладатель Гран-при фестиваля «Лучшие клоуны мира», который прошёл в этом году в Санкт-Петербурге.

В постановке примут участие и дрессированые животные, от мини-пигов и попугаев до львов и шимпанзе.

Оригинальные костюмы к спектаклю придуманы французскими модельерами. В постановке задействовано самое современное звуковое оборудование и элементы лазерного шоу.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Дмитрий Иванов, экс-генеральный директор «Росцирка».

Напомним, что впервые спектакль «Золушка» был поставлен Дмитрием Ивановым в 2015 году на арене цирка в Ижевске. Цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге представит зрителям улучшенную версию, с оригинальной музыкой и костымами.

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