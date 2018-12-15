Мариинский театр посвящает оперу «Князь Игорь» 80-летию Евгении Целовальник

Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM 15 декабря Мариинский театр в Санкт-Петербурге посвящает исполнение оперы «Князь Игорь» Александра Бородина народной артистке России Евгении Целовальник, отмечавшей бы октябре 2018 80-летие (умерла в 1997 году). Она проработала всю жизнь в городе на Неве — в Ленконцерте, в Малом оперном театре, и последние 16 лет в труппе Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). В ее репертуаре блестящее исполнение Татьяны в «Евгении Онегине», Марии в «Мазепе», Леоноры в «Трубадуре», Дездемоны в «Отелло», Иродиады в «Саломеи», Манон в «Манон Леско», Аиды в «Аиде», Сусанны в «Хованщине» и многих других.

15 декабря в главных партиях в опере «Князь Игорь» — Евгений Никитин, Татьяна Павловская, Евгений Акимов, Александр Морозов и другие. За дирижерским пультом — Павел Смелков.