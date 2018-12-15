Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»

Москва, , 01:21 — REGNUM Кинокомпания 20th Century Fox Russia опубликовала официальный трейлер фильма «Балканский рубеж» на своем канале в YouTube.

Фильм посвящен событиям, происходившим в Югославии в 1999 году. По сюжету картины, российская спецгруппа получает приказ захватить аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода российских миротворцев. В то же время аэродром необходим албанским боевикам и войскам НАТО, которые направляют свои войска к аэродрому.

Главные роли в фильме исполнили Гоша Куценко, Антон Пампушный, Милош Бикович, Милена Радулович и другие. Режиссер фильма — Андрей Волгин. Картина выйдет на экраны 28 марта 2019 года.