Суббота, 15 Декабря 2018 года
01:20:33 МСК

В Москве открылась выставка холодного оружия

Культура

Музею была передана уникальная коллекция

Москва, 15 декабря 2018, 00:37 — REGNUM  В Государственном музее спорта открылась выставка, посвященная истории фехтования, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Сообщается, что редкую коллекцию антикварного холодного оружия и книг, посвященных фехтованию, передал музею российский бизнесмен и учредитель Международного благотворительного фонда «За будущее фехтования» Алишер Усманов.

В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Отмечается, что музею была передана коллекция из 25 сабель и шпаг. Новые экспонаты разместят в зале «Фехтование». По словам главы Минкульта РФ Владимира Мединского, фехтование показывает связь спорта и искусства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фехтование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить