В Москве открылась выставка холодного оружия

Москва, , 00:37 — REGNUM В Государственном музее спорта открылась выставка, посвященная истории фехтования, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Сообщается, что редкую коллекцию антикварного холодного оружия и книг, посвященных фехтованию, передал музею российский бизнесмен и учредитель Международного благотворительного фонда «За будущее фехтования» Алишер Усманов.

В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Отмечается, что музею была передана коллекция из 25 сабель и шпаг. Новые экспонаты разместят в зале «Фехтование». По словам главы Минкульта РФ Владимира Мединского, фехтование показывает связь спорта и искусства.