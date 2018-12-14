Президент Казахстана вручил премию своей дочери Алие

Астана, , 17:32 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 декабря, вручил государственные награды и премии казахстанцам, внесшим значительный вклад в развитие страны, пишет «Nur.kz».

Среди получивших премии в области литературы и искусства оказался творческий коллектив, снявший художественный фильм «Дорога к матери»: режиссер-постановщик Акан Сатаев, автор сценария Тимур Жаксылыков, актриса Алтынай Ногербек, актер Адиль Ахметов., а также генеральный продюсер кинокартины Алия Назарбаева — младшая дочь главы государства.

Справка ИА REGNUM : Алия Нурсултановна Назарбаева — младшая из трех дочерей президента республики родилась 3 февраля 1980 года в городе Алма-Ата Казахской ССР.

Окончила музыкальную школу им. Байсеитовой, Казахскую государственную юридическую академию, Университет Ричмонда и Университет Джорджа Вашингтона по специальности «Международных отношения».