Все – в Тулу! В гостиницах города к Новому году ожидают аншлаг

Тула, , 17:14 — REGNUM 96% достигла загрузка гостиниц Тулы в новогоднюю ночь по данным на 14 декабря. В регионе подвели итоги первой недели проекта «Тула — новогодняя столица России», стартовавшего 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, проект торжественно открылся на площади Ленина 7 декабря. Гостей города и жителей Тулы приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который отметил, что на целый месяц Тула превращается в новогодний сказочный город.

Одной из наиболее посещаемых площадок в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» стал Тульский кремль: за пять дней работы его посетило около 39 тысяч человек. Огромной популярностью у туляков и туристов пользуются также Тульская набережная, где можно увидеть настоящих северных оленей, и улица Металлистов, где напротив арт-объекта «Книги Л.Н. Толстого» гостей встречают ледяные скульптуры героев его произведений. Еще одно популярное место — двор дома № 15 улице Металлистов: здесь можно попробовать ароматного глинтвейна, а также — сфотографироваться собаками породы хаски. Губернский каток, открытие которого состоялось 7 декабря, уже посетили около шести тысяч человек. Только за первые два дня его работы на коньках покатались 3,5 тысячи человек.

Особое внимание в Туле уделили удобству гостей города. Волонтеры, которые рассказывают о мероприятиях проекта и о туристических программах, встречают туристов на вокзалах, в туристских информационных центрах, гостиницах. В Тульском кремле работает Штаб приема гостей. Здесь также можно узнать о достопримечательностях региона, основных мероприятиях, отправить новогодние открытки. Только за первую неделю проекта в рамках акции «Поздравь с Новым годом по-тульски» гости города отправили более 1,5 тысячи тематических открыток в разные уголки мира. Более трех тысяч туристов воспользовались системой лояльности — новогодним бэйджем «Гость Тулы».

По данным анкетирования, за минувшие выходные, 8−9 декабря, в Тулу приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Крыма, Белоруссии и Украины, Израиля, Голландии, Португалии, Вьетнама, Ирака и Китая.

Но еще больше гостей здесь ждут ближе к праздникам: загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 96%. Проект «Тула — Новогодняя столица России» продолжит свою работу до 7 января.