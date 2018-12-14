Инопланетный робот «Бамблби» спасает девочку от депрессии

Артём Дубровский, , 23:16 — REGNUM

Когда широкой общественности стало известно о том, что в производство отправилась шестая часть кинофраншизы «Трансформеры», назрел закономерный вопрос «Зачем?». Несмотря на успех первой части, последующие фильмы серии с течением времени становились всё более глупыми и затянутыми. Однако в тот момент, когда на киношных автоботах уже можно было ставить крест, за проект взялся Трэвис Найт — молодой режиссёр с необычным взглядом на привычные вещи. Время и место действия новой картины сменилось на Калифорнию 80-х годов, а сюжетный фокус с мудрого лидера автоботов Оптимуса Прайма на трогательного и уже полюбившегося зрителям Бамблби. Сменилось и общее настроение всей истории: «Бамблби» — не фильм о сражениях огромных роботов в мегаполисе, а чувственная картина о дружбе и преодолении личных проблем. Как Трэвис Найт смог при помощи таких резких изменений вывести «Шмеля» (Bumblebee с англ. — шмель) на титул «Лучшего фильма серии»?

Трансформеры — франшиза с непростой судьбой. Рано или поздно сверхпопулярная серия игрушек, успешно расширенная до целой линейки многосерийных и полнометражных мультфильмов, должна была дебютировать в кино. Решение о переносе сражения кибернетических организмов с планеты Кибертрон на большой экран в своё время принял признанный «Король взрывов Голливуда» Майкл Бэй. Первый выстрел попал в яблочко — несмотря на критику фанатов оригинальной франшизы, Бэй смог познакомить широкий круг зрителей с историей трансформирующихся роботов со странными именами. Но чем больше выстрелов совершал режиссёр, тем дальше они попадали от центра мишени. Хронометража и экшен-сцен становились больше, в то время как сильных сюжетных сцен и интересных мотивированных героев — меньше. К пятой части фильма, рассказывающей о механических драконах и средневековом ордене трансформеров, стало ясно — это кино либо для больших фанатов самих персонажей, либо для людей, не интересующихся хорошими фильмами в принципе.

Здесь на сцене и появляется Трэвис Найт. Человек, чьим режиссёрским дебютом стал качественный кукольный мультфильм «Кубо — легенда о самурае», принял единственное верное в этой ситуации решение — закрыть глаза на последние части фильмов и показать собственное переосмысление франшизы, минимально затрагивая созданные Майклом Бэем каноны. Новая картина показывает становление всем известного героя — разведчика автоботов по имени Бамблби.

Как написал в своей рецензии автора Uproxx Майк Райан, «для всех, кто хотел увидеть трансформеров из оригинального мультсериала, первые пять минут фильма — настоящая порнография». Команда Найта начала исправлять ошибки Майкла Бея с самого основного — действующих персонажей. Бея в своё время критиковали за неканоничный дизайн роботов и нестандартное переосмысление их внешности. Найт в этой ситуации решил вернуться к истокам и порадовать фанатом классическим дизайном персонажей-трансформеров. Яркие, угловатые, но живые и приятные на вид автоботы и десептиконы стали неким синтезом из дизайнов оригинального мультсериала Generation 1 и современной видеоигры Transformers: War for Cybertron. Собственно, первые минуты фильма как раз демонстрируют то самое сражение на Кибертроне, с которого начинается история персонажей на нашей планете.

Автоботы бегут из мира, разрушенного войной, и отправляются изучать многочисленные планеты Галактики, чтобы найти себе новый дом. Молодому разведчику Бамблби (который здесь ещё исправно разговаривает собственным голосом) достаётся Земля 80-х годов. Упавший с небес автобот приземляется прямиком на военный отряд агента Бёрнса, сыгранного Джоном Синой. Далее следует сцена сражения Бамблби с воином десептиконов, в котором герой теряет голос и память, а агент Бёрнс убеждается в том, что огромные человекообразные роботы — серьёзная угроза для безопасности страны. Следующие несколько лет Шмель проводит в бессознательном состоянии на автомобильной свалке под маскировкой стильного Volkswagen Beetle ярко-жёлтого цвета. Но всё меняется, когда автобота реанимирует главная героиня фильма — Чарли, сыгранная Хейли Стайнфелд.

Здесь и начинается настоящая магия фильма. Отношения Чарли и Бамблби — краеугольный камень, вокруг которого строится всё повествование. Чарли — угрюмая и неряшливая девушка-механик, которая замкнулась в себе после смерти отца. Она чувствует себя непонятой, брошенной и не знает, с кем разделить горе — вечно занятая мать уже нашла себе нового ухажёра, с которым смогла построить новую счастливую семью. Не вписывается Чарли и в компанию сверстников, а дружить с девушкой хочет и пытается только неуверенный в себе заучка Мемо. Свободное время она проводит, занимаясь ремонтом старой отцовской машины и мечтая о собственном транспорте. Вскоре Чарли его находит в лице бежавшего с Кибертрона разведчика Би-127.

Робот, которого девушка называет «Бамблби», становится её первым настоящим другом. В общении замкнутой грубиянки и потерявшего память и голос трансформера происходит развитие обоих персонажей. Защищая Бамблби от военных и десептиконов, Чарли впервые начинает ценить свою семью и понимать, что не одинока. К Бамблби, в свою очередь, усилиями девушки возвращается память. Автобот пытается понять новый и диковинный мир землян. Спустя 20 минут фильма напрочь забываешь о том, что перед тобой огромный робот-трансформер. Всю историю Бамблби ведёт себя как любопытная и очень шкодливая собака, заставляя зрителей расплываться в улыбке от умиления.

Каждая сцена с Чарли и Бамблби ярко отзывается в памяти похожими картинами 80-х и 90-х годов. Складывается ощущение, что Трэвис Найт создал современный микс из «Инопланетянина» Стивена Спильберга, «Солдатиков» Джо Данте и «Стального гиганта» Брэда Бёрда. И такое сравнение определённо идёт на пользу Бамблби. Во время просмотра фильма начинаешь остро осознавать нехватку добрых и старомодных историй о дружбе представителей разных видов.

«Бамблби» активно играет на чувстве ностальгии не только этими способами. Действие фильма происходит в 1987 году, и визуальный стиль, музыка и общие настроения героев полностью ему соответствуют. Бамблби «плюётся» кассетами с песнями Рика Эстли, семья Чарли дружно смотрит «Альфа» по телевизору, а военные с квадратными челюстями пафосно рассуждают на тему «угрозы СССР». Если закрыть глаза на сверхсовременные спецэффекты, то можно живо представить «Бамблби» доброй фантастикой восьмидесятых.

В этом кроется одновременно и достоинство, и недостаток фильма. Стоит понимать, что «Бамблби» — простая, глуповатая и достаточно детская история для максимально широкого круга зрителей. В фильме добрая сотня логических несостыковок и откровенно нелепых моментов. Подростки с лёгкостью проникают на правительственный объект, военных без труда останавливает семья главной героини, а министр обороны сразу же даёт пришельцам из космоса полный доступ ко всему оборудованию военных сил США. При этом военные в фильме — персонажи скорее комические. Они постоянно несут потери, глупо отшучиваются и не оказывают реального сопротивления главным героям.

В то же время ясно, что «Бамблби» и не претендует даже на толику серьёзности и глубины. Фильм с первых минут даёт понять, «что это такое и по каким принципам работает», и ни на секунду не заставляет усомниться в правильности такого формата. Особенно приятно, что «Бамблби» вышел в широкий прокат в середине зимы, когда особенно хочется порадовать себя теплой историей о добром приключении.

Всё это в действительности делает «Бамблби» лучшим фильмом из всех, снятых во франшизе «Трансформеры». Приключения гигантских человекоподобных роботов из бессмысленного экшена превратились в то, чем были изначально — простую и наивную историю о дружбе и преодолении трудностей. Оказалось, что нужно было лишь добавить в них немного души. Неизвестно, как в дальнейшем сложится судьба этой непростой франшизы, но после однозначного успеха работы Трэвиса Найта можно надеяться на качественный перезапуск этой истории об игрушечных роботах с добрым механическим сердцем.

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