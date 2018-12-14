Определился победитель фестиваля «Хрустальный Томск»

Томск, , 14:44 — REGNUM Победителем V фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» стала команда из Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в администрации Томска.

Тема фестиваля в этом году — «Зимняя фантазия». 30 команд лучших скульпторов из восьми стран мира в течение недели работали над созданием ледяных фигур на площади Новособорной в столице Томской области.

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, юбилейный, пятый фестиваль собрал рекордное количество команд-участниц.

«Благодаря всем вам площадь Новособорная превратилась в настоящую ледовую сказку, где живут Русалка и Богиня весны, где изысканные барышни развлекаются с попугаями, а Хрустальное копытце выбивает волшебные искры из снега. Это рукотворное чудо, которое вы подарили Томску и томичам. И оно будет радовать всех нас до самой весны!» — сказал Кляйн, обращаясь к участникам.

Третье место заняли команда из Минска «Рыбаки» с работой «Русалка», томская команда «Кеть» со скульптурой «На Родину» и «Кузбасские Йети» из Кемерова с работой «Призыв зимы». Второе место у «Золотых крыльев» из Якутска с работой «Северная звезда» и команды из Малайзии «Лицом к лицу» с работой «Красота искусства». Лауреатом первой степени стали мастера команды «Айсберг» из Чебоксар, изготовившие скульптуры «Зимние покатушки, или Миньоны в Томске». Гран-при удостоилась скульптура «Развлечение барышень с попугаями» «Ледяных скульпторов» из Китая.

Дипломы участников получили все мастера фестиваля «Хрустальный Томск».

Добавим, в 2017 году томский фестиваль вошел в десятку самых интересных российских зимних событий. В текущем году он также претендует на это звание.

Напомним, V юбилейный фестиваль «Хрустальный Томск» стартовал 9 декабря на площади Новособорной. Ледяные скульптуры будут украшать площадь на протяжении всей зимы.