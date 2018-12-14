Пятница, 14 Декабря 2018 года
13:28:00 МСК

В Москве пройдут гастроли итальянского театра Stabile del Veneto из Венеции

Культура

Они продлятся всего три дня. Будет показан один и тот же спектакль — «Кьоджинские перепалки»

В Москве пройдут гастроли итальянского театра Stabile del Veneto из Венеции
Джеймс Хэйллар. В театре

Москва, 14 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  С 14 по 16 декабря на сцене Театра имени Моссовета пройдут гастроли легендарного итальянского театра из Венеции Stabile del Veneto. В течении всех трех вечером будет показан один спектакль — «Кьоджинские перепалки» по пьесе Карло Гольдони в постановке режиссера Паоло Валерио. На сцене предстанет настоящая итальянская жизнь со всеми ее страстями, весельем и оптимизмом. А так как герои боятся в этой жизни только одного — не выйти замуж, или не жениться и остаться в одиночестве, то и коллизии возникают самые необычные и забавные. Работа коллектива совсем недавняя — впервые спектакль был представлен публике в 2017 году.

Спектакль идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить