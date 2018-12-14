В Москве пройдут гастроли итальянского театра Stabile del Veneto из Венеции

Москва, , 12:52 — REGNUM С 14 по 16 декабря на сцене Театра имени Моссовета пройдут гастроли легендарного итальянского театра из Венеции Stabile del Veneto. В течении всех трех вечером будет показан один спектакль — «Кьоджинские перепалки» по пьесе Карло Гольдони в постановке режиссера Паоло Валерио. На сцене предстанет настоящая итальянская жизнь со всеми ее страстями, весельем и оптимизмом. А так как герои боятся в этой жизни только одного — не выйти замуж, или не жениться и остаться в одиночестве, то и коллизии возникают самые необычные и забавные. Работа коллектива совсем недавняя — впервые спектакль был представлен публике в 2017 году.

Спектакль идет на итальянском языке с русскими субтитрами.