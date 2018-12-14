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В Алма-Ате создадут музей под открытым небом

Культура

Глава города Бауыржан Байбек рассказал общественникам о проектах в сфере культуры

В Алма-Ате создадут музей под открытым небом
selyutinm
Алма-Ата

Алма-Ата, Казахстан, 14 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  На боралдайских сакских курганах в северо-западной части Алма-Аты планируется создать музей под открытым небом «Всемирный центр сакской культуры», заявил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Глава города встретился с представителями общественности и рассказал о культурных проектах, которые планируется реализовать в Алма-Ате. Власти планируют реконструировать мавзолей Райымбека батыра.

Байбек добавил, что в городе планируется построить мечеть площадью 591 квадратных метров, комплекс «Этноленд» на территории киностудии «Казахфильм».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате создан институт развития «Алма-Ата ГЕНПЛАН». Данная организация определяет перспективные направления застройки города по принципу «люди к инфраструктуре».

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