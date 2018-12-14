«Звездный юбилей Юрия Николаева»: концерт звезд российской эстрады в Москве

Москва, , 11:48 — REGNUM 16 декабря известный телеведущий популярных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Голубой огонек» и других передач Юрий Николаев празднует свое 70-летие в Крокус Сити Холле в Москве в компании друзей — известных исполнителей, многим из которых, как считается, он «открыл дорогу» на большую сцену. В концерте примут участие Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Григорий Лепс, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Валерий Меладзе, группа «Любэ», а также участники телепрограммы «Утренняя звезда» Валерия, Сергей Лазарев, Юлия Началова, Пелагея, Алсу, Ани Лорак, Влад Топалов, Зара.

Ведущими праздничного вечера будут Яна Чурикова, Сергей Лазарев, Максим Галкин и Валерия. Сам же юбиляр заявил накануне, что в этот день будет лишь отдыхать и принимать подарки от любимых артистов.