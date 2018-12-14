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В Москве пройдет фестиваль польской культуры

Культура

Фестиваль приурочен к 100-летию восстановления Польского государства

Москва, 14 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  С 18 по 20 декабря в Москве пройдет фестиваль польской культуры. Культурное мероприятие приурочено к 100-летию восстановления Польского государства и к 30-летию создания Польского культурного центра в Москве, сообщили в Минкультуры РФ.

Так, 18 декабря в Российской государственной библиотеке им. Ленина состоится встреча поклонников с автором бестселлера «Одиночество в Сети» — писателем Янушем Леоном Вишневским.

19 декабря пройдет мастер-класс с участием фотожурналистов — Петра Вуйцика и Доминик Руанет. Вход свободный по регистрации.

А 20 декабря в Москве состоится торжественное открытие выставки фотографий польского фотографа и документалиста Петра Вуйцика «Однофамильцы: Польша-2018».

Отмечается, что выставка создана специально к 100-летию независимости Польши.

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