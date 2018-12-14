В Москве открывается сцена на Сухаревской Театра Олега Табакова

Москва, , 10:45 — REGNUM 14 декабря первых зрителей примет «обновленная» сцена театра Олега Табакова («Табакерка»). Неделю назад художественный руководитель и директор театра Владимир Машков познакомил журналистов с модернизированным пространством. Особенно он отметил новые инженерные системы и зрительный зал. Но, несомненно, главной гордостью театральной площадки стало зеркальное фойе, задуманное еще Олег Павловичем Табаковым, как своеобразный способ отражения самих зрителей в преддверии представления.

В день официального открытия, 14 декабря, труппа театра покажет уже нашумевшую пьесу Джеффри Хэтчера «Кинстон» в постановке Евгения Писарева. В главной роли — Максим Матвеев.