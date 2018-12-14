Москва, , 10:12 — REGNUM 14 декабря в Гостином дворе в Москве открывается крупнейшая в мире авторская выставка «Искусство куклы — 2018». Более 100 мастеров из 26 стран представят уникальных кукол и авторских плюшевых мишек. В рамках экспозиции также можно будет вновь познакомиться с изделиями промышленного дизайна, на которых воспиталось не одно поколение. Поклонники этого направления искусства также смогут увидеть редких кукол восточного теневого театра, старинных кукол и технологические разработки последнего времени, совсем крошечных и с человеческий рост, гламурных и национальных — в общем практически всё, что можно себе представить. Но главное, эта выставка еще раз доказывает, что создание куклы — это настоящее искусство. На территории Гостиного двора будут разбиты и эксклюзивные разделы. Среди них необходимо выделить «Куклы из будуара Марлен Дитрих (знаменитые будуарные куклы звезд мирового кинематографа — Марлен Дитрих, Клары Боу, Жозефины Бейкер), «Куклы из перламутра» (старинные японские куклы, статуэтки из собрания Юрия Подкопаева и куклы в древнейшей технике кимекоми от Аллы Беляевой), «Куклы по картинам Брейгеля», «Куклы XIX века», «Куклы детской мечты» (немецкие промышленные коллекционные куклы и игрушки лимитированного тиража), «Встречаемся в Венеции!» (карнавал, маски) и многие другие.