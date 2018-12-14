В Санкт-Петербурге открывается музыкальный фестиваль «Площадь Искусств»

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM 14 декабря в Санкт-Петербурге открывается XIX Международный фестиваль «Площадь Искусств». В 2018 году форум посвящен 80-летию его основателя и бессменного художественного руководителя, выдающегося российского дирижера Юрия Темирканова.

Выступление на петербургском музыкальном форуме считается в музыкальных кругах престижным, так как исполнителей отбирает и приглашает сам маэстро. В декабре 2018 года на сценах сразу нескольких знаковых для города площадках — Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Русский музей, Михайловский театр, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови), Театр музыкальной комедии — выступят ведущие исполнители современности Марис Янсонс, Рудольф Бухбиндер, Гидон Кремер, Лейф Ове Андснес, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Николай Луганский, Вадим Репин, Маттиас Гёрне, Камерный оркестр «Concerto Köln», Академический симфонический оркестр филармонии Санкт-Петербурга и, конечно, сам маэстро Юрий Темирканов.

Откроется фестиваль концертом в Большом зале филармонии блестящего дуэта — скрипача Вадима Репина и пианиста Николая Луганского.

В программах фестиваля, который продлится до 26 декабря, музыка разных эпох и направлений. Прозвучат симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Жизнь героя», Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и Четвертая симфония Густава Малера, Концерт № 4 для скрипки с оркестром Альфреда Шнитке, Четвертая симфония Петра Чайковского и Концертная симфония для скрипки, альта с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта и многие другие классические произведения.

15 декабря состоится Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова, а сам юбиляр встанет за пульт своего оркестра на закрытии фестиваля 26 декабря.