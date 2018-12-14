В США скончалась трехкратная лауреат Grammy Нэнси Уилсон

Пайониртаун, США, , 09:57 — REGNUM Известная американская исполнительница Нэнси Уилсон скончалась в возрасте 81 года в городе Пайониртаун (штат Калифорния). Об этом пишет 14 декабря The Washington Post.

Певица знаменита тем, что сумела стать троекратным лауреатом музыкальной премии Американской академии звукозаписи (Grammy). Она исполняла композиции в стиле ритм-энд-блюз, хоспел, джаз, соул и поп. Первую премию Grammy Уилсон получила в 1965 году в категории «лучшее R&B-исполнение» за песню How Glad I Am.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа американская певица Арета Франклин ушла из жизни в возрасте 76 лет. Церемония прощания с усопшей проходила три дня — с 28 по 30 августа.

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